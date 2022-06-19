Из-за войны в Украине британские фермеры не могут собирать урожай - не хватает украинских рабочих рук.

По информации Bloomberg, в прошлом году украинцы получили около 67% из 30 тысяч выданных виз на сезонные работы. Именно наши сограждане собирали британские яблоки, малину и клубнику. Но теперь рабочих гораздо меньше, поскольку многих мобилизовали на войну.

Из-за этого британцы вынуждены искать замену украинцам в Таджикистане, Молдове и Непале. Но, как пишет агентство, ссылаясь на отчет лондонской благотворительной организации Work Rights Centre, "это может быть не так просто, как кажется".

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в десятках стран мира в этом году могут вспыхнуть протесты, беспорядки и политическое насилие из-за продовольственного кризиса. Цены на продукты питания во всем мире растут из-за коронавируса и войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.