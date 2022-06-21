Андреевка - небольшой поселок, расположенный неподалеку от Макарова по пути в Киев, в 100 километрах от белорусской границы.

Андреевка считается одним из наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области. Местные жители называют свою деревню "маленьким Мариуполем". Андреевка стала опорным пунктом российских военных откуда они обстреливали Макаров.

Большинство домов в селе разрушены.

Жители Андреевки почти месяц просидели в подвалах. Мужчин, которым еще не исполнилось 50 лет, россияне допрашивали. После оккупации села без вести пропавшими до сих пор считается 47 мужчин.

Местные жители Андреевки рассказали "Стране", что происходило в поселке, пока там находились российские военные.

"Зачем их сюда посылал Путин? Тоже без головы. У каждого из них то ли бабушка с Украины, то ли родители. Спрашивали их - зачем приехали? Получается так, что приехали, чтоб просто заработать денег. Потому что другой работы нет. Им говорили, что на два дня сюда заедут. А потом говорили, что Путин их обманул - здесь война и их убивают", - говорит один из жителей.

"В два часа дня из Макарова прилетел огненный шар, все сразу загорелось", - сказала она. Также на видео она показывает разрушенный дом. "Больно, все это очень больно. Все это надо пережить", - говорит жительница села Андреевка.

Она также рассказала, что на ферме в Андреевке россияне ставили свои танки, "Грады", а на крыше сидел снайпер.

"Мы не могли в туалет выйти. Сами (военные РФ - Ред.) жили в моем погребе, а меня выгнали", - рассказывает она. Женщина добавила, что когда россияне пришли, сказали "бабушка не бойся, мы пришли тебя спасать" А я отвечаю - зачем вы пришли? Кто вас звал? От кого спасать?".

Еще одна жительница рассказывает о том, как ей удалось выжить, пока в поселке были российские военные.

"Выживали очень тяжело. Каждый день почти ходили по домам - проверяли документы, воровали, отбирали телефоны. Забрали планшеты. Цеплялись за каждую мелочь. А когда стреляли, стреляли со стороны Бородянки и со стороны Макарова. Мы в погребах и день и ночь. Ни есть нельзя было, ничего", - сказала женщина.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.