В фитнес-клубе Sport Life ограбили нардепа от "Слуги народа" Антона Швачко. Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о том, что у нардепа из шкафчика в раздевалке спорт-клуба похитили сумку с кошельком, документами и личными вещами. Документы и сумку нашли в мусорнике, а вот 30 тысяч гривен исчезли", - сообщил источник.

Сам Антон Швачко в комментарии "Стране" не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"Никаких комментариев по этому поводу пока не даю", - кратко сообщил нардеп.

Напомним, вооруженные грабители атаковали в Одессе беженцев, отобрали у них авто и сотни тысяч гривен.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.