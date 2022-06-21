Специалисты из Центра общественного здоровья Украины рассказали украинцам про артериальную гипертензию или гипертонию. Это повышение артериального давления, болезнь, которая возникает, когда кровь излишне жмет на стенки артерий изнутри и артериальное давление постоянно превышает норму.

Она возникает когда систолическое давление более 130 мм рт. ст., а диастолическое более 80 мм рт. ст.

Как правильно измерять давление:

Будьте спокойны. За 30 мин до измерения давления не курите, не пейте содержащие кофеин напитки и не занимайтесь спортом или физической активностью.

Сядьте правильно. Спина должна быть ровной, а обе ноги должны стоять на полу.

Снимайте показатели давления на обеих руках 2-3 раза. Перерыв между измерениями должен быть 2 минуты. Фиксируйте все результаты.

Измерьте давление ежедневно в одно и то же время. Обязательно проверяйте исправность устройств для измерения и точность их показаний.

Прежде давление важно мерить людям, которые в группе риска:

больным сахарным диабетом и ожирением;

людям, которые курят или употребляют алкоголь;

тем, чьи члены семьи имеют сердечно-сосудистые заболевания;

людям, у которых уже диагностирована гипертония или другое сердечно-сосудистое заболевание.

Повышенное давление без надлежащего лечения может увеличить риск инфаркта, инсульта, почечной или сердечной недостаточности, ухудшение зрения и другие осложнения. А даже умеренное повышение давления связано с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни.

Скриншот: Facebook/Центр Громадського здоров'я

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