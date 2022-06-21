Медики объяснили украинцам, как правильно измерять давление при гипертонии
Специалисты из Центра общественного здоровья Украины рассказали украинцам про артериальную гипертензию или гипертонию. Это повышение артериального давления, болезнь, которая возникает, когда кровь излишне жмет на стенки артерий изнутри и артериальное давление постоянно превышает норму.
Она возникает когда систолическое давление более 130 мм рт. ст., а диастолическое более 80 мм рт. ст.
Как правильно измерять давление:
- Будьте спокойны. За 30 мин до измерения давления не курите, не пейте содержащие кофеин напитки и не занимайтесь спортом или физической активностью.
- Сядьте правильно. Спина должна быть ровной, а обе ноги должны стоять на полу.
- Снимайте показатели давления на обеих руках 2-3 раза. Перерыв между измерениями должен быть 2 минуты. Фиксируйте все результаты.
- Измерьте давление ежедневно в одно и то же время. Обязательно проверяйте исправность устройств для измерения и точность их показаний.
Прежде давление важно мерить людям, которые в группе риска:
- больным сахарным диабетом и ожирением;
- людям, которые курят или употребляют алкоголь;
- тем, чьи члены семьи имеют сердечно-сосудистые заболевания;
- людям, у которых уже диагностирована гипертония или другое сердечно-сосудистое заболевание.
Повышенное давление без надлежащего лечения может увеличить риск инфаркта, инсульта, почечной или сердечной недостаточности, ухудшение зрения и другие осложнения. А даже умеренное повышение давления связано с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни.
Скриншот: Facebook/Центр Громадського здоров'я
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