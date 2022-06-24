США выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские суда, которые будут вывозить продовольствие из одесского порта.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Берлине, рассказывая о консультациях по поводу вывоза продовольствия по Черному морю.

"Что касается Одессы. Единственное, что мешает вывозу украинского зерна - это российская блокада порта. Украинцы, делая что-либо, что позволит их судам выйти из порта, должны быть уверены, что РФ не воспользуется этим, что это не позволит российским кораблям атаковать Одессу. По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - считает руководитель Госдепа.

Ранее Великобритания заявила, что готова помочь в операции по разминированию одесского порта, чтобы высвободить запасы продовольствия.

Как сообщала "Страна", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что вопрос с разблокировкой поставок продовольствия может быть решен в ближайшие недели.