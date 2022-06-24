США против досмотра Россией украинских судов, которые будут вывозить продовольствие из одесского порта
США выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские суда, которые будут вывозить продовольствие из одесского порта.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Берлине, рассказывая о консультациях по поводу вывоза продовольствия по Черному морю.
"Что касается Одессы. Единственное, что мешает вывозу украинского зерна - это российская блокада порта. Украинцы, делая что-либо, что позволит их судам выйти из порта, должны быть уверены, что РФ не воспользуется этим, что это не позволит российским кораблям атаковать Одессу. По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - считает руководитель Госдепа.
Ранее Великобритания заявила, что готова помочь в операции по разминированию одесского порта, чтобы высвободить запасы продовольствия.
Как сообщала "Страна", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что вопрос с разблокировкой поставок продовольствия может быть решен в ближайшие недели.