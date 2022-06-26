В сети появились первые фото и видео прилетов в дом в Шевченковском районе.

Фото публикует Министерство внутренних дел. На нем видно, что пострадал новострой, разрушено в некоторых местах несколько верхних этажей.

Также Государственная служба по ЧС публикует видео с места происшествий. После попадания ракеты был пожар, несколько верхних этажей горели. Также спасателям пришлось доставать людей из завалов частично разрушенного дома.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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Что будет зимой с отоплением в Украине — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".