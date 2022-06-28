"Победа для нас неизбежна". Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, который с 1996 года отмечается 28 июня, в день ее принятия Верховной Радой.
Наш суверенитет распространяется на всю территорию. Наша территория в пределах существующих границ цельная и неприкосновенная, заявил президент.
Основные тезисы его обращения:
- Изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть. "Для нас норма – защищать это. Для нас норма – защищать другие нормы. Земля – это основное национальное богатство. Мы будем биться за каждый метр нашей земли до последнего глотка воздуха. Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть".
- Наш Государственный флаг – флаг из полос синего и желтого цветов. Третьего не дано. Как не дано чужому триколору развеваться на нашей земле, в нашем небе как-то иначе, чем с приставкой "временно".
- Наш государственный язык – украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакой не притесняем. Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и на польском, и на русском, и белорусском, и на многих других языках.
- "Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание".
Напомним, Зеленский назвал удар по Кременчугу одним из самых дерзких в истории и попросил ПВО.
Тем временем война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.
Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.
В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.
В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.
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