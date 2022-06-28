Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, который с 1996 года отмечается 28 июня, в день ее принятия Верховной Радой.

Наш суверенитет распространяется на всю территорию. Наша территория в пределах существующих границ цельная и неприкосновенная, заявил президент.

Основные тезисы его обращения:

Изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть. "Для нас норма – защищать это. Для нас норма – защищать другие нормы. Земля – это основное национальное богатство. Мы будем биться за каждый метр нашей земли до последнего глотка воздуха. Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть".

Наш Государственный флаг – флаг из полос синего и желтого цветов. Третьего не дано. Как не дано чужому триколору развеваться на нашей земле, в нашем небе как-то иначе, чем с приставкой "временно".

Наш государственный язык – украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакой не притесняем. Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и на польском, и на русском, и белорусском, и на многих других языках.

"Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание".

Напомним, Зеленский назвал удар по Кременчугу одним из самых дерзких в истории и попросил ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".