Зеленский обратился к украинцам в День Конституции

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, который с 1996 года отмечается 28 июня, в день ее принятия Верховной Радой.

Наш суверенитет распространяется на всю территорию. Наша территория в пределах существующих границ цельная и неприкосновенная, заявил президент.

Основные тезисы его обращения:

  • Изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть. "Для нас норма – защищать это. Для нас норма – защищать другие нормы. Земля – это основное национальное богатство. Мы будем биться за каждый метр нашей земли до последнего глотка воздуха. Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть".
  • Наш Государственный флаг – флаг из полос синего и желтого цветов. Третьего не дано. Как не дано чужому триколору развеваться на нашей земле, в нашем небе как-то иначе, чем с приставкой "временно".
  • Наш государственный язык – украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакой не притесняем. Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и на польском, и на русском, и белорусском, и на многих других языках.
  • "Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание".

Напомним, Зеленский назвал удар по Кременчугу одним из самых дерзких в истории и попросил ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия. 

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами. 

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