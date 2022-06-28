В Киеве сотруднику предприятия, входящего в госконцерн "Укроборонпром", сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый после вторжения РФ "публично оправдывал и признавал правомерной агрессию российской армии". Также он убеждал других сотрудников предприятия, что ракетные удары по городам Украины наносит украинская армия.

У него дома провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Следственные действия продолжаются.

Скриншот: Офіс генерального прокурора

Ранее "Страна" писала, что сотрудники СБУ задержали агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону на Львовщине. Информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в Telegram-канале.

Также мы рассказывали, что жителю Черновцов объявили о подозрении за призывы к созданию "Буковинской Народной Республики" и оккупации Херсонщины в Facebook.