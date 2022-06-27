Жителю Черновцов объявили о подозрении за призывы к созданию "Буковинской Народной Республики" и оккупации Херсонщины в Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый систематически распространял в Fасеbook сообщения с призывами к созданию "Буковинской Народной Республики", отделению от Украины Закарпатской области и оккупации РФ Херсона и Новой Каховки.

Ему объявили о подозрении в призывах к свержению конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК).

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Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

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