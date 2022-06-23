Призывавшему не сопротивляться врагу мэру Южного дали условный срок
Мэр Южного Харьковской области Александр Брюханов признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и осужден на условный срок. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но с испытательным сроком в два года.
Это следует из приговора Киевского райсуда Харькова.
Как сообщается в приговоре, Брюханов днем 27 февраля во время собрания призвал местных жителей не сопротивляться России.
Суд отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.
28 февраля Брюханова задержали по подозрению в госизмене.
Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.