Мэр Южного Харьковской области Александр Брюханов признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и осужден на условный срок. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но с испытательным сроком в два года.

Это следует из приговора Киевского райсуда Харькова.

Как сообщается в приговоре, Брюханов днем 27 февраля во время собрания призвал местных жителей не сопротивляться России.

Суд отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.

28 февраля Брюханова задержали по подозрению в госизмене.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.