Британский миллиардер, основатель компании по организации полётов в космос Virgin Galactic Ричард Брэнсон побывал в разрушенном россиянами поселке Гостомель Киевской области.

Об этом сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко на своей странице в Facebook.

В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом ГП "Антонов" и возможностями его восстановления, добавил он.

Ранее в Гостомеле с визитом в своей первой поездке по Украине побывала новый посол США Бринк. Она посетила ангар с разбитым самолетом "Мрия", который был сожжен в результате атаки российской армии 24 февраля на аэропорт Гостомель.

Также мы сообщали, что в Гостомеле предложили построить аэропорт, который заменит аэропорт "Киев" в Жулянах.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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