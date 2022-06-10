В Гостомеле Киевской области предлагают построить гражданский аэропорт, который заменит аэропорт "Киев".

Проект пассажирского терминала "Мрія" в Гостомеле разработала архитектор Оксана Оксюковская при поддержке преподавателей архитектурного факультета Киевского нацуниверситета строительства и архитектуры, сообщается в неофициальном Facebook-сообществе "Антонов".

"В регионе уже давно ходили слухи, будто аэродром Гостомель планируют переквалифицировать в пассажирский аэропорт. Пассажирский терминал "Мрія" в городе-герое Гостомеле – это взгляд в будущее!

Это мощный противовес аэропорту "Борисполь", и возможность освободить столицу от аэропорта "Киев", отдав освобожденные территории под развитие столицы" – отметила автор проекта Оксана Оксюковская.

В рамках проекта предлагается устройство отдельного места под мемориал самолета "Мрія".

Ранее в концерне "Антонов" опровергли утилизацию самолета "Мрия".

Ранее мы писали, что во время наступления на Киев аэродром "Антонов" был основной базой высадки российского десанта. Там шли ожесточенные бои, в результате которых сгорел самый большой в мире самолет - "Мрия".

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский объявил о планах собрать второй самолет "Мрия". По словам президента, новый самолёт будет стоить около 800 млн долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.