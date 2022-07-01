На ближайших выходных, 2 июля, в Украине будет жаркая погода, но в некоторых регионах жара немного ослабнет.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей станице в Facebook.

В течение дня субботы в среднем дневная температура по Украине будет +26...+32.

Чуть свежее будет на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Луганщине, Донбассе. Там воздух прогреется до +24...+28 .

Жара, которая держалась в последние дни, немного ослабнет на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской области. Там ожидается +27...+30.

В Приазовье возможны сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Дожди 2 июля в большинстве областей маловероятны. Однако в западной части Украины местами пройдут кратковременные дожди, с грозами и градом.

В Киеве 2 июля ожидается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха около +28...+29.

В целом в ближайшие дни в Киеве будет преобладать умеренная жара, до +28... +32. Снижение температуры воздуха до +23...+27 ожидается после Ивана Купала, с 8 июля.

Напомним, что из-за контраста температур на этой неделе в Украине синоптики прогнозировали местами не только шквалы, но и смерчи.

Также мы писали, что в ЕС недавно договорились о ключевых климатических законах.