Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 4 июля. Он рассказал, что открылась конференция в Лугано, которая дает старт восстановление Украины.

"И это не только то, что надо сделать после окончания войны, но и то, что нужно делать сейчас в освобожденных городах. Нужно готовить школы и университеты к работе в условиях угрозы ракетных ударов. Нужно готовиться к зиме", - сказал президент.

Он рассказал, что сегодня в Киеве с визитом была премьер Швеции. В следствие этого визита Украина получит новый пакет помощи и новые санкции против России, а также помощь в строительстве предприятий по утилизации отходов.

"Сегодня главный праздник США, с которым я поздравляю президента Байдена. У нас схожие принципы с Декларацией независимости США, что украинцы неоднократно доказывали", - поздравил президент.

Также он добавил, что ситуация на фронтах за сутки не изменилась. "Противник продолжает терроризировать пограничные районы Сумской области, Харьков и района области, Донбасс. ВСУ отвечают, уничтожая их военный потенциал. Нам нужно переломить их", - резюмировал глава государства.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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