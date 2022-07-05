Публичные лица вывезли из Украины через границу почти 5 миллионов долларов незаконно полученных наличных. Это удалось выяснить благодаря мониторингу их образа жизни.

Об этом сообщает Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через госграницу около 5 млн долларов и 100 тысяч евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения этих активов. При этом какие-либо фамилии не называются.

В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В НАПК пояснили, что получают информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. После чего Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.

Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни. Его цель – установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего задекларированным доходам.

Ранее мы писали, что украинским чиновникам отложили до конца войны подачу ежегодных электронных деклараций.

А также, что НАПК впервые исключило россиянина из списка кандидатов на санкции. Он осудил путинский режим.