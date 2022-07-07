В Израиле 5 июля умер известный российский финансист и публицист Слава Рабинович. Он обвинял российскую власть в убийстве оппозиционера Бориса Немцова и критиковал политику Кремля.

Как сообщил российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин, причиной смерти стали последствия прошлогоднего ДТП.

"После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", - написал Невзлин в Твиттере.

Рабиновича сбила машина в сентябре. Это произошло в Израиле. В него въехало авто, которое парковалось. После чего Слава долго лежал в больнице со сложными переломами.

Слава Рабинович часто приезжал в Украину, читал свои лекции в Киеве, Одессе и Львове.

Напомним, ранее мы писали, что погиб зять экс-премьера Украины Анатолия Кинаха.

Также мы сообщали о том, что в России через три дня после задержания за госизмену умер ученый. Речь о заведующем лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрии Колкере.