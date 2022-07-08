Ким пригрозил отбирать авто у нарушающих ПДД военных
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что будет отбирать машины у военных, которые нарушают правила дорожного движения (ПДД).
Об этом он сказал в ходе видеообращения, которое обнародовано в Телеграм-канале.
По словам Кима, сегодня в Николаеве произошло два ДТП с участием военных.
"Я вижу, что военные злоупотребляют своим положением и нашей любовью. Включают аварийки и погнал. Предупреждаю всех военных, которых я очень люблю, если увижу, что нарушаете правила без реальной надобности, запомню машину и лично отниму", - заявил глава Николаевской ОВА.
Напомним, ранее в Раде предложили отбирать авто у пьяных водителей с запретом вождения на 10 лет.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
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