Некоторые города Германии собираются организовать общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания тех, кто не справится к зиме с ростом цен на коммунальные услуги.

Как пишет газета Bild am sonntag, такие планы есть у властей городов Людвигсхафен. Там могут отдать под эти нужды крытый спортивный центр. Нойштадт, Франкенталь и Ландау также планируют организовать такие места.

Власти Германии призывают население экономить электроэнергию для того, чтобы можно было легче заполнить газохранилища к зиме. На данный момент ПХГ заполнены на 63%.

Ранее мы также писали, что Германия ограничивает подачу горячей воды, приглушает уличное освещение и закрывает бассейны на фоне дефицита энергоресурсов. На фоне ограничений поставок из РФ в Германии масштабный скачок цен на газ, который погрузил страну в худший энергетический кризис с 70-х годов прошлого века.

Также "Страна" сообщала, что в Германии опасаются, что приостановка "Северного потока" на 10 дней для ремонта станет бессрочной "по политическим мотивам", поэтому власти призывают немцев экономить энергию.

Например, европейцам предлагают заменить старую бытовую технику на новую энергосберегающую, чтобы экономить энергию.