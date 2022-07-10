Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сообщает об уничтожении 9 июля российского вертолета под Горловкой.

"Есть подтверждение об уничтожении цели. Тип вражеского вертолета устанавливается", - пишется в сообщении.

Ранее мы писали, что войска РФ пытались нанести новый ракетный удар по Одесской области. Россияне выпустили из самолета Су-35 ракету воздушного базирования Х-31, но ее над морем сбила украинская ПВО.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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