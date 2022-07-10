В ближайший понедельник, 11 июля, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

В восточных и северо-восточных областях прогнозируется гроза, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидается град и сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Отмечают, что дождь и порыв ветра могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи и нарушению или ограничению на отдельных участках дорог движения транспорта.

Жителей призывают быть аккуратнее и не парковаться под линиями электропередач, деревьями.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Ранее "Страна" писала, что прошедший июнь в Киеве выдался очень жарким, среднемесячная температура воздуха была на 2,2 градуса выше нормы. Таким образом июнь 2022-го стал седьмым самым теплым за 142 года метеонаблюдений.

Также мы рассказывали, что жара постепенно будет отступать из Украины, но еще не раз за лето вернется.