В Украине в ближайший час и до конца суток 13 июля ожидается сильный ветер. Синоптики предупредили о первом (желтом) уровне погодной опасности в ряде областей Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Испортится погода во всех областях западной Украины, части северных и центральных областей. Там ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве также ожидается штормовой ветер.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в западных и северных областях ожидаются умеренные дожди, в центральных и восточных регионах будет царить сухая солнечная погода. В Киеве ожидаются грозы и шквальный ветер.

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Кроме того, сообщали, что директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин прогнозировал, что 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020 год. По словам специалиста, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана.