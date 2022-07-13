Союзники бьют тревогу по поводу бедственного положения государственных финансов Украины. Об этом говорится в материале Financial Times.

На фоне вторжения РФ налоговые поступления падают, а союзники пытаются оказать быструю финансовую поддержку, говорится в материале.

Минфин США предупредил, что печатание денег, используемое Киевом для поддержки госфинансов, может со временем "подорвать его способность предоставлять критически важные государственные услуги, подчеркнув необходимость выполнения союзниками обязательств по предоставлению десятков миллиардов долларов грантов и дешевых кредитов как можно быстрее".

Прекращение экспорта зерна и стали лишило Киев валютной выручки. Украина вынуждена сжигать свои валютные резервы ускоренными темпами, поскольку центральный банк покупает государственные облигации, чтобы восполнить дефицит финансирования.

Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко сказал, что стране теперь требуется 9 миллиардов долларов в месяц от западных покровителей, чтобы покрыть дефицит бюджета, что почти вдвое превышает предыдущий запрос в 5 миллиардов долларов.

Устенко сказал, что Украина нуждается в дополнительных 4 миллиардах долларов в месяц в течение следующих трех месяцев, чтобы покрыть расходы на срочное размещение и ремонт жилья для миллионов людей и профинансировать базовый минимальный доход для людей, потерявших работу.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", - сказал он.

"Нафтогаз" во вторник попросил держателей своих облигаций на 1,5 миллиарда долларов согласиться на отсрочку платежей, поскольку компания стремится сохранить деньги для покупки газа.

"Действия Нафтогаза могут сигнализировать об изменении подхода украинского правительства к иностранным держателям облигаций. До сих пор Киев отказывался переносить платежи по долгу, заявляя, что важно сохранить доверие международных инвесторов", - пишет FT.

Ранее "Страна" писала, что совет Европейского Союза одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита на сумму один миллиард евро.

Также мы рассказывали, что Соединенные Штаты выделят Украине помощь ещё на 1,7 млрд долларов.