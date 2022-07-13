В Центре общественного здоровья рассказали украинцам, что можно вводить несколько вакцин одновременно.

"Одновременное введение нескольких вакцин или использование многокомпонентных – это привычная мировая практика. Такой подход не только уменьшает количество визитов в учреждения здравоохранения, но и увеличивает вероятность того, что рекомендованные прививки будут сделаны детям с соблюдением графика (в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Украины)", - говорится в сообщении.

При одновременном использовании нескольких вакцин, прививку нужно делать в разные участки тела: например, в правое и левое плечо, а малышам - в правое и левое бедро. Прививки в ягодицу не делают.

Скриншот:Facebook/Центр громадського здоров’я України

Инактивированные вакцины и/или анатоксины можно вводить одновременно в разные участки тела или с произвольным интервалом между дозами По такому же принципу можно смешивать живую и инактивированную вакцину.

Две и больше живые вакцины (кроме БЦЖ) можно вводить одновременно в разные участки тела или с интервалом не менее 1 месяца. Прививку вакциной БЦЖ не делают в один день с другими вакцинами.

Инфографика: Центр громадського здоров’я України

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