В городе Альбукерке в США установят статуи главных героев сериала "Во все тяжкие" Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

Об этом сообщает IGN.

Именно в этом городе разворачивалось действие телепроекта и проходили основные съемки.

Статуи были первоначально заказаны скульптору Тревору Гроуву в 2019 году создателем сериала Винсом Гиллиганом, который теперь решил передать их городу.

"В течение пятнадцати лет, двух телешоу и одного фильма Альбукерке замечательно к нам относился. Я хотел отплатить за услугу и дать что-то взамен", – сказал Гиллиган и выразил надежду, что фигуры героев телевизионного хита привлекут в город "автобусы с туристами".

Статуи установят в конференц-центре Альбукерке 29 июля, на церемонии открытия будут присутствовать в том числе исполнители ролей Уолтера и Джесси Брайан Крэнстон и Аарон Пол, которые уже шутят, что очень благодарны за расположение скульптуры.

"Мы также ценим то, что статуи будут находиться в помещении и, следовательно, окажутся защищены от голубей, которые осыпят нас своими критическими замечаниями", – отметили они.

"Во все тяжкие" рассказывает о школьном учителе химии с неоперабельным раком легких, который вместе со своим суетливым учеником берется за производство наркотиков. Проект был назван одним из лучших американских сериалов и получил много наград.

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