Россияне продолжают обстреливать Николаев. Иллюстративное фото: nara.getarchive.net

Утром в четверг, 14 июля, в Николаеве снова прогремели мощные взрывы. Россияне нанесли удары по ряду гражданских объектов в городе. 

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич. 

На местах работают спасатели и аварийные бригады. Информацию о том, по каким именно объектам пришлось попадание, Сенкевич обещает сообщить позже. 

Сенкевич - об обстреле Николаева

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