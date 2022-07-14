Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Войска РФ нанесли удар по гражданским объектам
Утром в четверг, 14 июля, в Николаеве снова прогремели мощные взрывы. Россияне нанесли удары по ряду гражданских объектов в городе.
Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.
На местах работают спасатели и аварийные бригады. Информацию о том, по каким именно объектам пришлось попадание, Сенкевич обещает сообщить позже.
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