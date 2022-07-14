Утром в четверг, 14 июля, в Николаеве снова прогремели мощные взрывы. Россияне нанесли удары по ряду гражданских объектов в городе.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

На местах работают спасатели и аварийные бригады. Информацию о том, по каким именно объектам пришлось попадание, Сенкевич обещает сообщить позже.