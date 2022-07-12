Николаев сегодня ночью обстреляли кассетными боеприпасами и реактивными системами залпового огня "Торнадо-С". Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома.

Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

А губернатор Виталий Ким отметил, что по Николаеву ночью прилетело, как минимум, 19 ракет.

Сейчас уточняется информация о типах боеприпасов.

"Насыпали прилично. В данный момент идентифицировали 19 ракет. Всего 24 лунки по городу", - сказал он.

По последним данным, число раненых под обстрелом в Николаеве возросло до 12 чедовек.

Ранее мэр Николаева назвал количество раненных и погибших горожан с начала войны.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.