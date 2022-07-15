В Украине резко пошел в рост экспорт молока и его стоимость. Причина - повышение мировых цен на еду.

Гендиректор Ассоциации изготовителей молока Анна Лавренюк в комментарии "Стране" рассказала, что по итогам июня экспорт молочных продуктов вырос на 43,7% от довоенного уровня, составив 24 миллиона долларов.

"Это на четверть больше, чем в прошлом году. И на 43,7% выше, чем объём экспорта в довоенном феврале. Основная причина такого положительного роста — рост мировых цен на молочные продукты", — сообщила Лавренюк.

По ее словам, сейчас активизировался экспорт украинской молочной продукции в страны ЕС.

"До войны основным направлением сбыта молочной продукции были страны Азии и Африки, а на сегодняшний день топ-3 рынка сбыта украинской молочной продукции по итогам июня — Польша, Молдова и небольшая часть в Казахстан. Больше всего мы экспортируем в Польшу. С тех 23,9 миллионов долларов прибыли — 9 миллионов долларов благодаря экспорту в Польшу", — рассказала Лавренюк.

При этом есть опасения подорожания молочной продукции в Украине. По словам Анны Лавренюк, в июне цены на молочные продукты в среднем выросли от до 10% до 20%.

"Больше всего подорожали масло и твёрдый сыр, потому что это наиболее молокоемкие продукты", - сообщила она.

Пока это подорожание ниже уровня инфляции. Но в случае пессимистического сценария, в следующем квартале прогнозируется вероятный рост цен на молочную продукцию еще на 5-10%.

Ранее The Wall Street Journal написал, что в США возник дефицит детских молочных смесей после проблем с поставками подсолнечного масла из Украины.

Помимо этого, мы сообщали, что Украина надеется после освобождения острова Змеиного увеличить экспорт зерна на 500 тысяч тонн в месяц.