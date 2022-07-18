В ночь с 17 на 18 июля Николаев вновь подвергся массированному обстрелу. В городе в этот момент была объявлена воздушная тревога.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в Николаеве было слышно порядка 10 мощных взрывов. Мэр призвал горожан не игнорировать правила безопасности.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.