В порту Рени загорелись три автоцистерны с горючим. Есть серьезно обгоревший. Фото
Во вторник, 19 июля, в порту Рени Одесской области загорелись три автоцистерны с горюче-смазочными материалами.
Об этом сообщает ГСЧС и публикует фото ликвидации пожара в порту Рени.
В 22:48 пожар на площади 600 кв. м. был полностью ликвидирован.
Тяжело пострадал 44-летний работник порта: у него ожоги 95% тела. Его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
Ранее мы писали, что в субботу утром, 16 июля, в районе киевского железнодорожного вокзала загорелся электровоз. Позже выяснилось, что горит электровоз в депо "Киев-Пассажирский".
Также напомним, что война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.