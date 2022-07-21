Вяленая или сушеная рыба опасна, так как она может нести опасность для жизни – ботулизм. В теплое время года спрос на такую рыбу растет - и попутно увеличивается число случаев отравлений этим продуктом, в том числе с летальным исходом.

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, почему ботулизм можно подхватить из-за рыбы.

Ботулизм – это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки. А вяленая и сушеная рыба очень часто становится гнездом для размножения токсинов. Это происходит по следующим причинам:

такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин разрушается только при кипячении в течение 20-35 минут;

рыба может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или речной ил;

соление происходит уже после образования токсина, а соль не убивает токсин, только угнетая размножение инфекции;

потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки (длительном хранении раненой рыбы на почве, перевозке без тары).

Ранее медики напомнили украинцам об опасности ботулизма в связи с тем, что из-за войны многие украинцы оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет.

Мы также сообщали, что житель Бердянска съел рыбу с местного рынка и умер от ботулизма.