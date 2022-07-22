Крупнейший порт Европы закрылся для отправки и приема контейнеров в Россию
Крупнейший порт Европы - порт Роттердама приостановил отправку и прием контейнеров из России.
Об этом говорится в заявлении на сайте порта.
"Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились, а постоянные узкие места в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие", - сообщили в порту.
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