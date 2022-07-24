Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поможет народу Украины избавиться "от антинародного и антиисторического режима".

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России. Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - сказал Лавров.

На заявление Сергея Лаврова отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сегодняшние заявления Лаврова хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора. Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером, что твоя цель – "избавиться от антинародного киевского режима". И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев. Так вот, "режимы" – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Решая свергнуть "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории. Особенно, если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, совершивших столько задокументированных тяжких военных преступлений", - сказал Подоляк.

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи российского вторжения в Украину изменились. По его словам, теперь это не только "ДНР" и "ЛНР", но и ряд других территорий.

При этом Лавров заявил, что "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи "спецоперации" в Украине отодвинутся еще дальше".

Ранее мы писали, что Сергей Лавров заявил, что у РФ нет предубеждений о возобновлении переговоров с Украиной.