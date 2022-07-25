Европейский вещательный союз принял окончательное решение, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, а не Украине, которая выиграла песенный конкурс в этом году.

Об этом сообщается на сайте EBU.

При этом конкурс будет проходить от имени украинской государственной телекомпании "Суспильне".

Организаторы выражают свое сожаление, что конкурс будет перенесен "по соображениям безопасности". Принимающей стороной будет ВВС, которая заняла второе место в конкурсе 2022 года. Они будут работать вместе с украинской стороной над организацией шоу.

А Украина, как страна-победитель Евровидения-2022, автоматически выйдет в Гранд-финал предстоящего конкурса.

В "Суспильном" уже выразили поддержку решения.

"Конкурс песни "Евровидение-2023" будет не в Украине, а в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта", - заявил глава правления "Суспильного" Николай Чернотицкий.

Британский город-организатор следующего конкурса будет выбран в ближайшие месяцы.

Ранее лишение Украины права на Евровидение-2023 обосновали словами генсека НАТО о "долгой" войне.