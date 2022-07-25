Бывший вице-президент США при Билле Клинтоне и член Демократической партии Альберт Гор заявил, что деньги и лоббисты играют в управлении страной слишком большую роль. А демократия фактически сломана.

Об этом он сказал в интервью NBC в контексте неудач в борьбе с изменением климата.

"Лоббисты индустрии ископаемого топлива, они все еще управляют рекламой в прайм, убеждая людей, что все не так плохо, что у них все под контролем, нет причин волноваться", - заявил Гор.

По его словам, демократия в США сломана, поэтому не удается выйти на консенсус в конгрессе, чтобы решить проблему климата. По этой же причине не проходят законы по запрету штурмовых винтовок.

"У нас правительство меньшинства", - заключил Гор.

Ранее экс-президент Дональд Трамп возмутился тем, что у правительства Соединенных Штатов находится 40 миллиардов долларов на помощь Украине, но нет возможности защитить детей в школах от стрельбы.

Также Трамп заявлял, что его страна находится в "самом опасном моменте в истории". По его мнению, весь мировой порядок под угрозой из-за неуважительного отношения лидеров других стран к нынешним американским властям. И намекнул, что виной тому Джо Байден.