В ночь с 25 на 26 июля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что 25 июля российские силы добились незначительных территориальных успехов к югу от Бахмута.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Так, по данным Института, кадры из социальных сетей с геолокацией от 25 июля показывают, что войска РФ продвинулись в сторону Новолуганского, о попытках продвижения в сторону этого населенного пункта в российских Telegram-каналах сообщалось еще в конце мая.

Эксперты считают, что операции вокруг Новолуганского показывают, что российские силы испытывают те же ограничения с точки зрения их способности эффективно использовать геометрию поля боя (например, создавать эффективные выступы) в своих интересах, которые ранее не позволяли им быстро закрепиться в ходе наступательных операций в Луганской области.

"Российские силы вряд ли смогут эффективно использовать захват Новолуганского для взятия Бахмута, а постоянные тактические и оперативные ограничения, с которыми они сталкиваются на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации наступления на Донбассе до захвата Бахмута, Славянска или любого другого крупного города Донецкой области", - прогнозируют в Институте.

Также 25 июля российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.

Институт изучения войны, ссылаясь на данные Генштаба, пишет, что российские войска понесли потери при неудачной попытке наземного штурма в районе Дементьевки.

Кроме того, россияне продолжали укреплять свои позиции в Запорожской и Херсонской областях в рамках подготовки к контрнаступлению украинских войск.

Российские силы также продолжали наносить авиационные, ракетные и артиллерийские удары вдоль административной границы Херсонской области, Днепропетровской области и города Николаева 25 июля.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским опорным пунктам вдоль южной оси.

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