Утром в среду, 27 июля, россияне обстреляли Бахмут Донецкой области. В результате произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. Под завалами оказались люди.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС в Facebook.

На место прибыли спасатели. С начала проведения работ было обнаружено тело одного погибшего. Также спасатели уже достали из-под завалов пострадавшего мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. Всего пострадали 4 человека.

По данным спасателей, поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются.

От Главного управления привлечены 28 человек личного состава и 5 единиц техники, 2 автокрана и 2 трактора от местных органов власти.

Как писала "Страна", россияне продвигаются к Бахмуту и пытаются атаковать в Херсонской области.

Накануне войска России захватили Новолуганское под Бахмутом в Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.