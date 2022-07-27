Ранним утром в среду, 27 июля, россияне снова ударили по Харькову. Два прилета ракет С-300 зафиксировано в Индустриальном районе города.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале.

Обстрел произошел в 04:25. По словам мэра, на месте уже работают спасатели. Они разбирают завалы, возникшие в результате удара.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, прошлой ночью в Харькове под обстрел попал автосалон, а в Чугуеве россияне ударили по критической инфраструктуре.

Также мы писали о том, что в Харьковской области обстрелами повреждены десятки котельных, подготовка к зиме оказалась под угрозой.

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