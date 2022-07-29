В приграничных с Украиной районах Брянской области России утром в пятницу, 29 июля, слышны взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По данным пабликов, прилет был на территорию воинской части в селе Климово. А также по деревням Курковичи и Клинцы. Пишут о не менее десятке прилетов.

Также местные паблики показывают фото и видео с хлопками и задымлениями.

Позже губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об "обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.