Ужгород сейчас не запускает работу аэропорта, а небо над Закарпатьем закрыто так же, как и над всей Украиной.

Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Таким образом он опроверг заявление главы Закарпатского областного совета Владимира Чубирко о возможности возобновления пассажирских рейсов из аэропорта.

Микита говорит, что у аэропорта нет соответствующих разрешительных документов для начала работы, в том числе от Евросоюза, да и элементы инфраструктуры еще не готовы принимать рейсы.

"Да, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификации. Но мы говорим о процессе – долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта – это не больше, чем желания и намерения", - заявил губернатор и добавил, что теперь правоохранительные органы предоставят правовую квалификацию "этой ситуации".

Ранее Чубирко заявил, что депутаты Закарпатского облсовета приняли решение выделить 26 млн гривен на возобновление аэропорта и намекнул, что самолеты из него могли бы вылетать сразу в небо ЕС, так как взлетно-посадочная полоса "Ужгорода" частично находится в Словакии.

Напомним, что еще в 2020 году Украина и Словакия подписали соглашение о восстановлении работы ужгородского аэропорта.

После вступления в силу положений соглашения аэропорт "Ужгород" получил возможность обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. В 2021 году аэропорт принял первый авиарейс с использованием определенной части воздушного пространства Словакии.