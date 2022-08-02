В Украину прибыл министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау. Вместе с ним приехала генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Под проливным дождем делегация посетила Бучу, где нашли свыше 416 тел погибших во время войны.

Об этом сообщили в пресс-службе польского председательства в ОБСЕ в 2022 году в Twitter.

"Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине", - говорится в сообщении.

Рау прибыл в Киеве на поезде "Укрзализныци".

Он также уже посетил Бучу, где российских оккупанты совершали зверства против мирных жителей.

"Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, не будут забыты. Виновные будут привлечены к ответственности", - отметил Рау.

Как писала "Страна", в лесах Бучи продолжают находить тела замученных мирных жителей спустя три месяца после деоккупации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.