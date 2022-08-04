Финский город Лаппеенранта, расположенный недалеко от границы с Россией, начиная с пятницы ежедневно будет включать гимн Украины.

Об этом пишет издание Yle.

Гимн будет звучать с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina ежедневно в 19:30 по местному времени. Так город хочет продемонстрировать свою поддержку украинцам.

"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", - заявил мэр Киммо Ярва.

Кроме того, в Лаппеенранта будут поднимать украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.

В соседнем городе Иматра гимн Украины начали включать с конца июля.

Ранее мы писали, что в Финляндии выставили на границе с РФ огромный борд с обращением к россиянам касательно войны в Украине. "Пока вы отдыхаете, многие украинцы остались без дома в который вернуться", - гласит надпись.

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Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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