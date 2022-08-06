Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который уже получает заказы для Вооруженных сил Украины, объявил о рекордной прибыли в первом полугодии.

Об этом пишет издание Handelsblatt.

При увеличении продаж на 3,5 процента (до 2,7 миллиарда евро) операционная прибыль увеличилась на 8 процентов до 206 миллионов евро. Чистая прибыль выросла до 134 миллиона евро (предыдущий год - 31 миллион).

"Тенденция к росту сохраняется. Мы регистрируем все больше поступающих заказов. И с учетом текущей ситуации в области политики безопасности, в ближайшие месяцы и годы мы будем способствовать укреплению обороноспособности многих стран с помощью нашей продукции", - сказал глава компании Армин Паппергер.

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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