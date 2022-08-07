Французский физик выдал кусок колбасы за фото Проксимы Центавра. Ученому пришлось извиняться
Директор Комиссии по атомной энергетике Франции Этьен Кляйн решил разыграть пользователей социальных сетей. Он выдал фото кружочка колбасы чоризо за снимок с космической обсерватории "Джеймс Уэбб", заявив, что это фото звезды Проксима Центавра.
Он хотел показать, что не стоит верить всему, что пишут в сети, и добился успеха.
Свыше тысячи пользователей ретвитнули исходное сообщение Кляйна, и ему даже пришлось извиняться, что он ввёл людей в заблуждение.
"Я был удивлён тем, что получилось. Я думал, что люди сразу заметят, что это поддельное изображение", — заявил Кляйн. Он также добавил, что фотографией поделились даже журналисты крупных французских телеканалов.
При этом он отметил, что не хотел высмеивать или обманывать кого-то. А лишь планировал продемонстрировать, насколько легко можно попасться на ложную информацию.
Ранее мы также писали, что в космос запустили новый российский спутник "Космос 2558". Спутник еще до запуска рассматривался в качестве "инспектора". После того как его запустили 2 августа, подозрения об этом только усугубились. "Космос 2558" запущен на ту же орбитальную плоскость, что и USA 326 – американский спутник-шпион, выведенный на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9 в феврале прошлого года.
Помимо этого, "Страна" сообщала, что в мае российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли через 20 дней после запуска.