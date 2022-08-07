Директор Комиссии по атомной энергетике Франции Этьен Кляйн решил разыграть пользователей социальных сетей. Он выдал фото кружочка колбасы чоризо за снимок с космической обсерватории "Джеймс Уэбб", заявив, что это фото звезды Проксима Центавра.

Он хотел показать, что не стоит верить всему, что пишут в сети, и добился успеха.

Свыше тысячи пользователей ретвитнули исходное сообщение Кляйна, и ему даже пришлось извиняться, что он ввёл людей в заблуждение.

"Я был удивлён тем, что получилось. Я думал, что люди сразу заметят, что это поддельное изображение", — заявил Кляйн. Он также добавил, что фотографией поделились даже журналисты крупных французских телеканалов.

При этом он отметил, что не хотел высмеивать или обманывать кого-то. А лишь планировал продемонстрировать, насколько легко можно попасться на ложную информацию.

Ранее мы также писали, что в космос запустили новый российский спутник "Космос 2558". Спутник еще до запуска рассматривался в качестве "инспектора". После того как его запустили 2 августа, подозрения об этом только усугубились. "Космос 2558" запущен на ту же орбитальную плоскость, что и USA 326 – американский спутник-шпион, выведенный на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9 в феврале прошлого года.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что в мае российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли через 20 дней после запуска.