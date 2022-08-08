Американский Институт изучения войны 8 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска постепенно продвигаются в населенные пункты на западных окраинах Донецка.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Проанализировав ролики из социальных сетей, эксперты делают вывод, что силы противника находятся уже в центральной части Песок и "продвигаются для закрепления контроля над населенным пунктом".

Судя по карте предполагаемых российских действий в Песках, составленной "Институтом", россияне уже в центральной части поселка и контролируют территории вокруг Свято-Иверского женского монастыря и дома культуры.

Эксперты пишут, что, по ряду данных, российские войска продвигаются в восточную часть Марьинки. Отметим, Генштаб в последних сводках этих данных не подтверждал.

Также Институт изучения войны сообщает, что российские войска наносили ограниченные наземные удары юго-западнее и юго-восточнее Изюма, восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута.

Кроме того, 7 августа россияне безуспешно пытались продвинуться восточнее Николаева.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противника безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.