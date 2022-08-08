В течении 7 августа на подконтрольной Украине части Донецкой области погибли пятеро мирных жителей - два в Соледаре и по одному в Бахмуте, Марьинке и в Селидове.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Россия убивает гражданских!" - пишет Кириленко в своей публикации.

Также, по словам главы Донецкой ОВА, есть данные о 17 раненых. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе на данный момент установить невозможно. "Каждый военный преступник будет наказан!" - пишет чиновник.







Напомним, Донецкая область находится под ежедневными обстрелами армии РФ. Мы писали, что в результате обстрелов за сутки есть погибшие в Бахмуте, Авдеевке и Благодатном.



Также мы писали, что Российские войска постепенно продвигаются на западных окраинах Донецка.



Ранее "Страна" подробно рассказывала как россияне попытались заминировать "минами-бабочками" Донецк и Краматорск

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.