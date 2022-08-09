В ночь с 8 на 9 августа войска РФ обстреляли Харьков. В городе прозвучало не менее 4 взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, спасатели обнаружили два последствия ночных прилетов. На пустыре в Индустриальном районе города повреждена электроопора и трамвайные рельсы.

Также прилет пришелся по району Окружной, он зафиксирован рядом с двухэтажным зданием, не имеющим отношения к военной инфраструктуре. Повреждены фасад и крыша, выбиты окна.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

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