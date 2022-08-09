За последние 30 дней Россия продвинулась под Бахмутом на 10 километров, а на других участках Донбасса ее силы за это время продвинулись не более чем на три километра.

Об этом в новой сводке о ситуации Украины сообщает разведка Британии.

По ее данным, РФ продолжает атаковать украинские позиции в Донецкой области, несмотря на то, что на выходных она концентрировала усилия на укреплении обороны на юге Украины.

За последние 30 дней наступление РФ на Бахмут было самым большим ее успехом на Донбассе, однако за это время России удалось продвинуться всего на 10 км. На других участках Донбасса ее силы за эти 30 дней не продвинулись более чем на 3 км, что почти наверняка значительно меньше запланированного.

"Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла сформировать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед", - пишет разведка.

Напомним, Институт изучения войны (США) считает, что главной тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцево.

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