Из-за обстрелов подконтрольной Украине части Донецкой области в течении суток погибли три мирных жителя - в Часовом Яру, Новоселовке Первой и в Марьинке. Ранены 19 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Глава Донецкой ОВА также уточнил, что на данный момент насчитывается уже 703 погибших и 1817 раненых в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также остается неизвестным количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В "ДНР" заявляют, что в Донецке вчера за сутки погибли 4 мирных жителя. Еще 17 человек в Донецке, Ясиноватой и Горловке получили ранения.







Напомним, что Донецкая область находится под ежедневными обстрелами РФ. Вчера мы сообщали о том, что в воскресенье на подконтрольном Украине Донбассе из-за обстрелов россиян погибли пятеро человек.



Также мы писали, что по данным разведки Британии, РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного.



Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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