Российские авиакомпании начали разбирать лайнеры для получения запасных частей
Российские авиакомпании начали разбирать лайнеры для получения запчастей, которые больше нельзя приобрести за рубежом из-за санкций Запада.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 - по данным источника, практически новый, - разбирают на детали, передало агентство.
Оборудование было также снято с нескольких самолетов "Аэрофлота" - Boeing 737 и Airbus A320, отметило Reuters.
Ранее "Страна" писала, что Россия не отдает западным компаниям 400 лизинговых самолётов, стоимость которых составляет миллиарды долларов.
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