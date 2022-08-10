Сегодня заммэра Днепра Михаил Лысенко у себя в Facebook опубликовал видео, в котором сообщил, что "пересекает границу между Брестской и Гомельской областями", и попросил подписчиков "передать ему шапку-ушанку и лыжные палки, потому что обещают холода". Из этого видео мало что было понятно.

"Страна" связалась с Лысенко, чтобы уточнить, что он имел в виду.

Как оказалось, таким образом заммэра Днепра отреагировал на информацию, которую разгоняют в телеграмм-каналах - о том, что Лысенко якобы задержали в Австрии с российским паспортом.

В комментарии "Стране" Лысенко сообщил, что это полный бред.

"Это бред сумасшедшего и полная чушь. Я из Польши прилетел во Францию. Какой арест, какая Россия… Бредятина", — заявил Лысенко.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.